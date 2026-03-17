大人気フェイスマスクブランド・ルルルンから、地域限定シリーズ「旅するルルルン」の新作として新潟限定アイテムが登場。日本一の米どころ・新潟の恵みをぎゅっと詰め込んだフェイスマスクは、うるおいとハリに満ちた肌へ導いてくれます。甘くみずみずしい稲穂の香りに包まれながら、毎日のスキンケアをちょっぴり特別な時間にしてくれるアイテムです♡ お米の恵みでうるおい肌へ 新潟ルルルン（そよぐ稲穂の香り）