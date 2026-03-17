2回、日本ハム・野村が同点2ランを放つ＝エスコンフィールド日本ハムは野村がオープン戦1号2ランなど2安打でレギュラー定着へアピールした。4番郡司は好機で勝負強さを発揮。先発枠入りを目指す金村は5回を7安打4失点だった。DeNAは正捕手の山本が攻守で存在感を見せた。