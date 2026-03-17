世間話から緊急時の連絡まで大活躍してくれるメッセージアプリ。通知をONにしていれば、いち早く連絡を確認できるので便利ですよね。しかし、通知をOFFにしているケースもあるようで……。『旦那が仕事に集中したいからって、私からのメッセージ通知をOFFにしているらしい。でも他の友だちや会社関係からの通知はONにしているんだって。妻からの通知をOFFにするってありえなくない？』妻からのメッセージ通知をOFFにする旦那さん。