俺はユウタ。私立の中高一貫校に通う17歳だ。両親が離婚してしばらく母さんの実家にいたけれど、あまりに口うるさいから父さんのもとへ逃げた。父さんは放任主義だから気楽でよかったが、「大学の学費は出さない」と言ってきた。約束が違うじゃないか。しかも母さんまで「お父さんと真剣に話し合いなさい」なんて突き放してきた。とんだ親ガチャ失敗だ……。親が離婚したせいで、こんなに苦労させられるなんて。俺は本気でそう思っ