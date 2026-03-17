17日午後3時55分ごろ、熊本県荒尾市の遊園地「グリーンランド」で、回転式の空中ブランコ「スターフライヤーゴクウ」が乗客を乗せたまま地上約40メートル地点で緊急停止した。10〜40代くらいの乗客約20人が空中で5〜10分程度宙づりになった。運営会社によると、けが人や体調不良を訴える人はいなかったという。