◇プロ野球 オープン戦 巨人 3-2 ヤクルト(17日、東京ドーム)巨人はヤクルトに終盤の逆転打で勝利しました。先発した戸郷翔征投手は初回の立ち上がり、ヤクルトの2番・サンタナ選手に初球146キロの直球を捉えられ、左中間スタンドへのソロHRを被弾。先制点を許します。2回と3回は打者3人ずつで切り抜けた戸郷投手。4回は先頭から連打を浴びるなど1アウト2、3塁のピンチを招きましたが、犠牲フライの1点のみでこの回を終えました。