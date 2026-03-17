２００９年のＮＨＫ大河ドラマ「天地人」に出演した女優陣による婦人会が、放送から１７年経過しても継続していることが分かった。常盤貴子が１６日に自身のインスタグラムに新規投稿。「大河ドラマ『天地人』婦人会！？毎年、殿方たちの忘年会がいまだに開催されている天地人会。婦人会も続いておりまする」とおちゃめに紹介して、高島礼子らとのランチ会ショットを公開した。高島も１７日に、「実は、大河ドラマ『天地人』