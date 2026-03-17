元AKB48坂口渚沙（25）らが所属する5人組アイドルグループ「LarmeR（ラルメール）」が5月24日のライブをもって活動終了することを17日、同グループの公式Xで発表した。「LarmeRからの大切なお知らせ」として文書の画像を投稿。文書には「この度、2026年5月24日のラストライブをもちまして、LarmeRは活動終了となり、メンバー5名がグループを全員卒業およびSizukEntertainmentから退所することとなりました」と発表した。活