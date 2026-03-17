「大相撲春場所・１０日目」（１７日、エディオンアリーナ大阪）大関安青錦（２１）＝安治川＝が上手投げで平戸海（境川）を下し、今場所初の連勝を飾った。５勝５敗と星を五分に戻した。支度部屋で風呂から上がった安青錦は、待ち構える報道陣の人数を見て「少なっ。一場所負けたらこうなるんだ」と驚きの声を上げた。２場所連続優勝で挑んだ綱とりは既に消滅。致し方ない光景とはいえ、冷静にツッコむ言葉には、ユーモアが含