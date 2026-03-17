愛知県長久手市で17日、1キロほどの距離にある2つの神社で枯れ草などが燃える火事が相次ぎ、警察は放火の可能性もあるとみて調べています。警察によりますと、火事があったのは長久手市岩作宮後の石作神社で、17日午前11時15分ごろ、枯れ草や倒木から火が出ているのを近所に住む女性が見つけ、119番通報しました。そのおよそ1時間後には、南西に1キロほどの場所にある富士社でも「火災、煙が見える」などと通報があり、敷地