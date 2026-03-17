【その他の画像・動画等を元記事で観る】「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ」など、SNSを中心に記録的なバイラルヒットを生み出し、累計ストリーミング数6億回を突破している、どこかに存在する架空のアパート“MAISONdes”。このたびMAISONdesに、今年4月にソロ・デビュー15周年イヤーを迎えるアーティスト・LiSAが新たに“入居”し、新曲「Ash＆Ember feat. LiSA, ナナホ