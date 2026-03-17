ドルが売り戻される、原油上昇局面のドル買いは一時的ドル円１５９円付近＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドルが売り戻されている。東京市場でのドル買いの動きが一服したロンドン早朝に、NY原油先物が95ドル台から98ドル台まで急伸する場面があった。ドルが再び買われ、ドル円は159円台半ばへ、ユーロドルは1.14台後半へとドル高の反応をみせた。しかし、原油高が一服すると、ロンドン時間はドルの売り戻しが