本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 3/17（火） EUR/USD 1.1500（14.0億ユーロ） 1.1550（7.60億ユーロ） 1.1600（22.0億ユーロ） 1.1625（9.69億ユーロ） 1.1650（23.0億ユーロ） USD/JPY 158.40（8.20億ドル） 158.50（6.49億ドル） GBP/USD 特段の設定なし ユーロドルは1.1500と1.1600、1.1650などに大規模設定あり ドル円は158.40と158.50に中規模の