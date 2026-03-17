◆大相撲▽春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍が小結・若元春を寄り倒し、２連勝で勝ち越した。昨年は新横綱で途中休場と屈辱を味わった春場所で、昇進７場所目の初優勝へトップと１差の２敗を守った。関脇・霧島は西前頭４枚目・隆の勝を引き落とし、東同１０枚目・豪ノ山も東同１２枚目・朝紅龍をはたき込んで、ともに１敗をキープした。霧島、豪ノ山が首位で並び、１差で豊昇龍、平幕・琴勝峰が