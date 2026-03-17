23:00 米中古住宅販売成約指数（2月） 予想-0.8%前回-0.8%（前月比) 予想N/A前回-1.2%（前年比) 18日 2:00米20年債入札（130億ドル） 米FOMC開催（1日目、18日まで） ※予定は変更されることがあります。