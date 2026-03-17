■これまでのあらすじ妊娠中に迎えた誕生日、妻はレストランを予約しようとするが夫は「うちの家族呼んで家でパーティーしよう」と言い出した。「俺たちで準備する」と夫は言っていたのに、結局、妻がほとんど用意することに。この仲の良すぎる義家族に、妻は振り回されることになるのだった。「俺たちで準備する」「片付けは全部俺がやる」そう言ったのは夫です。でも、蓋を開けてみれば、全部私がやることになっていました。どう