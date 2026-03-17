俳優の鈴木亮平が１７日、都内で主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）のイベントに出席した。妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人から警視庁の悪徳刑事にリブートする一人二役を演じきった。撮影中、脚本を担当した黒岩勉氏に「早瀬の役、複雑なのでパンパン」と苦労を漏らしたが、第８話（１５日放送）で共演の戸田恵梨香も一人二役をしていたことが判明。鈴木自身は放送前からリブートすることが明かされてい