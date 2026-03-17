アイドルユニットとして活動していた人気女優が、元相方とＭＩＳＩＡのライブを参戦した様子をアップした。１７日までに自身のインスタグラムを更新し「ＢｉｒｔｈｄａｙＭＩＳＩＡ！！最高の時間。ＭＩＳＩＡさんは特別な力を持ってますね。涙腺崩壊。心が浄化されました」と感想をつづる。会場の横浜アリーナで、相方女性と一緒に記念撮影した。女優の中村ゆり（４４）だ。フォロワーは「ユリマリだ！」「ＹＵＲＩＭＡＲ