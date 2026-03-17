◆オープン戦日本ハム―ＤｅＮＡ（１７日・エスコンフィールド）日本ハムの金村尚真投手が、先発も５回７安打４失点。「コースにはしっかり投げられたんじゃないかなと思うので、そこの意識は引き続きやっていければ。後は真っすぐの出力だったり、そういった部分はまだ上がってきてないので」と振り返った。開幕ローテを争う中で厳しい結果となったが、エースの姿が励みになった。侍ジャパンでＷＢＣに参加していた伊藤大海