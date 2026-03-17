俳優の鈴木亮平が１７日、都内で主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）のイベントに出席した。１２００人に大歓声で迎えられ「ドラマってテレビでやるから、皆さん見てくれているか実感がない。放送中にリアルタイムで会うことができて、皆さん楽しんでもらえているんだなと思って感無量です」とホッとした表情を浮かべた。周囲からの反響も大きく「友だちから『こうなんでしょ？』と答えに困る質問がいっぱ