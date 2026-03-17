「オープン戦、巨人３−２ヤクルト」（１７日、東京ドーム）巨人が逆転勝ち。先発の戸郷が５回を５安打２失点で降板。初回１死後にサンタナにソロを浴びて先制点を献上した。四回は先頭・オスナから連打を浴びるなどでピンチを広げて犠飛を打たれ２失点目を許した。直球や変化球の精度、制球や詰めの甘さなどシーズン開幕に向けて課題を残した。エース格の山崎が、右肩のコンディション不良で開幕前に離脱する緊急事態となり