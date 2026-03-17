広島戦に先発したオリックスのジェリー＝京セラドームオリックスは新戦力のジェリーが内外角を揺さぶって打たせて取り、5回3安打無失点と先発枠入りへ前進した。宗が適時打と好調維持。広島の森下は制球の精度を欠き、5回6安打2失点。新人の平川が二塁打で得点の足場を築いた。