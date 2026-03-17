Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・永瀬廉が１７日、都内で行われた、ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜、後９・００）のトークイベントに出席した。今作で裏組織の実行役を演じているが、周囲の反響について「会う友達やスタッフさんにビビられる。今日殴られないよね？今日棒持ってないよね？って。僕の中でバイオレンスな面がある役は初めてだったので、そういう反応が多い」と笑顔で回答。新境地を実感しているようだった。一人