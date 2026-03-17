映画「マルサの女」などに出演した俳優の青柳文太郎さんが2月16日、虚血性心疾患のため死去していた。70歳だった。福島県出身。所属する東京俳優生活協同組合が17日、公式サイトを更新し、発表した。以下、全文当組合所属俳優青柳文太郎儀令和8年2月16日（月）、虚血性心疾患のため永眠いたしました。享年70。通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました。長年にわたり、青柳文太郎へご声援、ご指導