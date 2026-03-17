捜査情報や個人情報を第三者に漏らしたとして、県警本部の30代の巡査部長2人が書類送検されました。県警によると、30代の巡査部長2人はそれぞれ、事件に関する捜査情報、県警の管理システムで不正入手した個人情報を共通の知人に漏らした疑いです。去年7月、事件の容疑者の所在に関する情報が漏れている疑いが生じ、その後の捜査で2人の関与が発覚しました。2人は「相手のことを信頼しきって捜査情報を話してしまった」「旧知の仲