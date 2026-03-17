3月6～3月8日にかけて、カバー株式会社が運営するVTuber事務所・ホロライブプロダクションが主催する大型イベント『hololive SUPER EXPO 2026』が開催された。会場は幕張メッセ 国際展示場4-8ホールと幕張イベントホールにて行われ、YouTubeを通して一部ブース・プログラムの生配信が行われた。 （関連：【画像】会場で展示されていたホロライブメンバーの「思い出の品」たち） 2020年1