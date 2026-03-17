（台北中央社）中華民国野球協会の辜仲諒（こちゅうりょう）理事長は、台湾代表がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で一致団結し、諦めずに戦い続ける精神を体現したことをたたえ、賞金1000万台湾元（約5000万円）をチームに贈呈することを決めた。同協会が17日、報道資料で発表した。今回のWBCで台湾は1次ラウンドのC組に入り、2勝2敗の成績を残した。失点率で一歩及ばず、準々決勝進出は逃したものの、韓国戦では延長タ