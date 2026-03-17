MLB Japanが3月15日、Xを更新。WBC準々決勝が開催されたローンデポパークのスタンド席で撮影された動画を投稿した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 「マイアミに集った日本、ベネズエラ両国のファンの皆さん」と投稿されたのは、日本とベネズエラファンがお互いの国旗を持ち交流する動画。ベネズエラ国旗を持つ女性と、日