お笑いコンビ、ロッチの中岡創一（15）が15日、Instagramを更新。WBC準々決勝戦を観戦した際の写真を投稿した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 「正月以外 大型連休とったことがない男 出川さんと来たぜマイアミ！！」というコメントと共に投稿された写真は、出川哲朗らとポーズを決めた記念ショット。侍ジャパンのユニホ&#