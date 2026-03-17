女子アジアカップは現地３月17日、準決勝の中国女子代表対オーストラリア女子代表を開催した。2010年以来の優勝を目ざす開催国のオーストラリアと、連覇＆最多10度目の優勝を目ざす中国が決勝進出をかけて激突。立ち上がりから激しい攻防となった試合は、お互いに縦に早い攻撃で相手ゴールを襲う。オーストラリアが16分に先手を取る。味方のスルーパスを受けたエリー・カーペンターが右サイドから折り返すと、これにニアで反