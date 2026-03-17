50年以上続く肉料理の大人気店『箱岩(はこいわ)』。 ステーキ・ハンバーグ・とんかつ・すき焼きなどの肉料理を中心に、オムライスやナポリタンなどもあり幅広いラインナップが楽しめます。現在は3代目・箱岩賢さんが店を引き継ぎ、伝統の味を守り続けています。 ランチで一番人気は「肉丼(1,080円/税込み)※平日ランチ価格」。 創業当時からあるメニューですが、料理にあるアクセントを加えたことでいまで