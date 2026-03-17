札幌・厚別警察署は、2026年3月17日、釧路市に住む会社員の男（46）を不同意わいせつの疑いで逮捕したと発表しました。男は、2月4日午後9時40分ごろ、札幌市厚別区厚別中央1条3丁目の路上で20代前半の女性の下半身を触った疑いが持たれています。女性から「下半身を触られた」と警察に通報があり事件が発覚し、防犯カメラの捜査から、男が浮上しました。男は犯行当時、札幌市厚別区内に住んでいたということです。警察の調べに対し