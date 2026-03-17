2026年3月16日、韓国・東亜日報によると、海外の空港でベンチに腰掛け、靴を脱いだ足を前席の背もたれに載せてくつろぐ非常識な韓国人の姿が目撃され、物議を醸している。ネット上に13日、「フィリピンの空港で韓国人男性が自分の座っている席に足を載せてきた」という内容の文章が投稿された。添えられた写真には、男性がベンチに座り、前の席の背もたれに靴を脱いで靴下になった足を両方載せている様子が写っている。投稿者はこ