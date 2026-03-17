人民元のクロスボーダー決済に関する交流イベントが3月16日、スペインのマドリードで開催され、欧州企業が人民元のクロスボーダー決済システムをより一層理解し、対中協力を深めるために交流の場を提供しました。スペインとポルトガルの経済・貿易業界の代表らがイベントに参加しました。 イベントでは、人民元のクロスボーダー決済システムの発展、中国・欧州間の経済・貿易交流における人民元の応用、関連金融サービスに関して意