香港特別行政区政府科学技術革新・工業局はこのほど、第51回ジュネーブ国際発明展に出展していた中国香港代表団が、約300の賞を受賞したことを明らかにしました。第51回ジュネーブ国際発明展は3月11〜15日、スイスのジュネーブで開催されました。参加した中国香港代表団は大学や研究開発センター、ハイテク企業、特別行政区政府部門、小中学校など44の組織で構成され、うち1社の企業が出展した「熱帯海水魚類養殖産業チェーンプラ