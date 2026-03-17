◇オープン戦日本ハム―DeNA（2026年3月17日エスコンF）日本ハムに新加入した台湾代表ライル・リン捕手（28）が、捕手“デビュー”を飾った。WBCでは台湾代表としてプレー。この日は8回からマスクをかぶり、福谷をリードし、3者凡退。打席ではレイノルズの152キロ直球に二飛に終わったが、9回は上原をリードし、度会に右前打を許したものの後続を断って無失点で切り抜けた。15日の巨人とのオープン戦前には新庄監督