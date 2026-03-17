『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「何度も来店…“釣り銭窃盗”うなぎ店で不審な行動」についてお伝えします。◇福岡市の繁華街、中洲のうなぎ店に設置された防犯カメラの映像。今月5日、営業時間前の店内で、帽子をかぶった1人の男が座り込み、何かを物色しているように見えます。その後、慌てた様子でバッグに何かを詰め込み、足早に去って行きました。その間、約30秒。従業員「（被害は）15万円ほど。売