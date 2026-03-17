鈴木馨祐前法相自民党は、衆院議長の下で選挙制度の在り方を検討する与野党協議会の座長に、鈴木馨祐前法相を推す方向で調整に入った。衆院解散まで座長を務め、衆院議員定数削減を先行させる対応に慎重だった自民の逢沢一郎氏を交代させ、議論の前進を図る狙いとみられる。関係者が17日、明らかにした。協議会は、衆院議員定数削減に加え、小選挙区比例代表並立制の継続や中選挙区制導入の是非など選挙制度改革を議論する。1