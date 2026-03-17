格闘技大会「BreakingDown」COOで、実業家・溝口勇児氏（41）が17日までに公式X（旧ツイッター）を更新し。「大王製紙」の元会長で実業家・井川意高氏（61）の“激怒”ポストについて言及した。井川氏は「オレを本気で怒らせたのはマジ失策だね」と長文をつづると「クソクズクソババア答えてみろ」などとポスト。この投稿を受けて、溝口氏は「箕輪会長 @minowanowa改行ジジイの言葉遣いがやばすぎます」と「幻冬舎」の