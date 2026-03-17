5回、本塁打を放ちベンチ前で迎えられる巨人・平山＝東京ドーム巨人の戸郷は5回を2失点。5安打2四死球と苦しい展開で大崩れしなかった。育成選手の平山は2試合連続本塁打を放ち、アピールした。ヤクルトの松本健は1失点の力投。サンタナがソロ本塁打を含む長打2本と力を発揮した。