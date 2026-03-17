イスラエルのカッツ国防相は、イランの前最高指導者ハメネイ師の最側近、ラリジャニ氏を殺害したと発表しました。【映像】イスラエルが殺害したと発表したラリジャニ氏イスラエルのカッツ国防相は17日、イランの国家安全保障最高評議会のアリ・ラリジャニ事務局長を殺害したと明らかにしました。ラリジャニ氏は、殺害された前最高指導者ハメネイ師の最側近で、イランの国防や外交を統括していました。複数のイスラエルメデ