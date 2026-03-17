17日午後、最新の卵の小売り価格が発表され、過去最高値を更新した。高騰が続く“物価の優等生”にさらなるピンチが訪れていた。42年続く「スーパースペシャルタマゴサンド」もピンチお昼時、都内の喫茶店を訪れると、大量の卵が積まれた店内は、多くの客でにぎわっていた。そのお目当てはもちろん…お店の名物「タマゴサンド」。客はこぞってタマゴサンドを注文していた。分厚くカットしたフワフワな食パンに自家製のタマゴサラダ