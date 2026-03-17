守備につく横浜ＤｅＮＡの加藤（右）と田内＝横須賀横浜ＤｅＮＡの２軍は１７日、横須賀スタジアムで西武と本拠地初戦を行い、１−１０で敗れた。先発の武田が３回３失点を喫し、２番手以降は７人が継投したが、西武打線を止められなかった。打線は四回、松尾の中前打と加藤の左前打で好機を広げ、益子の中前適時打で１点を返したが、五回以降は無安打に抑えられた。村田２軍監督は「負けずにシーズンを終えることは絶対にな