3月14日、タレントの二瓶有加が自身の公式YouTubeチャンネル『二瓶有加ch』を更新し、《人生で初めて痴漢に遭いました》と題した動画を公開。移動中の機内で痴漢被害に遭ったと明かし、その際の対応が注目を集めている。二瓶は2016年に3人組女性ダンス＆ボーカルグループ・PINK CRES.のメンバーとしてデビューし、2021年のグループ活動終了後は個人での活動へ移行。2022年11月に自身のYouTubeチャンネルを開設。2023年にはYouT