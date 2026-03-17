Image: Cortical Labs 脳みそ入りコンピューター「CL1」を開発した、オーストラリアのスタートアップ企業Cortical Labs（コーティカルラボ）。次なるプロジェクトとして、「バイオデータセンター」の建設計画を発表しました。従来のサーバーがGPUを使うのに対し、バイオデータセンターは脳みそコンピューターのCL1を使います。脳みそと言っても、脳の神経細胞＝ニューロンのこと。CL1には、2