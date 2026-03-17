カーリング女子代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）で、助っ人として参戦中の小穴桃里は多方面でチームをサポートしている。世界選手権（カナダ・カルガリー）は３日目が終了。ＬＳは３勝１敗と白星を先行させている。小穴は混合ダブルスを中心に活動しているが、今大会はＬＳからのオファーを受けてフィフスとして登録。試合に出ない日はナイトプラクティスで、石を投げて氷との相性をチェックしているという。１０分程度の限られ