猫ちゃんを愛するがゆえに、少し変わった方法で愛情表現をする飼い主さんの様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で8800回以上再生され、「愛情を感じる」「猫ちゃんも嬉しそう」といったコメントが寄せられました。 【動画：猫用の『ケージの中』を見ると……『まさかの状況』】 猫愛が強すぎる飼い主さん TikTokアカウント『イヴアルらいふ』では、猫ちゃんと飼い主さんの距離の近さが感じられる投稿が紹介され