猫を傷つける4つの言葉 猫は人間の感情の変化を声の響きから察知することができます。ですから、たとえ冗談のつもりでも、攻撃的な響きを持つ言葉を投げかけることは、猫にストレスを与え心を傷つけてしまう可能性があります。ここでは、猫を悲しくさせる4つの言葉を紹介します。 1.捨てるよ 「捨てるよ」という言葉は、往々にして強い感情を伴って発せられます。猫によっては、声のトーンや雰囲気からなんとなく