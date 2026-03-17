【セブン-イレブン】で引ける「新作くじ」から「mezzo piano（メゾピアノ）」の当りくじが登場。乙女心をくすぐられる可愛いラインナップとなっています。平成の懐かしい気分に浸れそうなビジュアルも相まって、思わず何回も引きたくなるかも。今回はポーチやマグカップなど、日常的に使えるアイテムを中心にご紹介します。 マチ付きで使いやすい「ポーチ ブルー」 淡く優しげなブルーのポー