飼い主が見ていることをしっかりと確認してから、猫が水の入ったコップを動かして…？心臓に悪いイタズラを楽しむ猫が賢すぎると、反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で20.8万再生を突破し、「動画切るタイミング天才wwwwwwwww」「悲鳴も含めて猫さんは楽しんでいそうだなw」といった声があがりました。 【動画：コップのそばにいた猫→見られていることを確認した『次の瞬間』…思わず叫んだ『とんでもな